Zinedine Zidane es uno de los candidatos para dirigir a histórica selección de América

Luego del nuevo fracaso de la Selección de Brasil en la reciente copa del mundo de Catar 2022, el gigante sudamericano ya se encuentra buscando a un nuevo entrenador para dirigir al Scratch, donde por primera vez en su historia surgió la opción de traer un DT extranjero para que tome el cargo por primera vez en su historia. Por lo mismo, desde ya salió como candidato el nombre del exentrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane.

El campeón del mundo con Francia en 1998 y tricampeón de clubes a nivel europeo con el Real Madrid se encuentra sin equipo tras su salida del cuadro merengue y, según información de L’Equipe, “Zizou cumple con todos los requisitos que busca la Confederación Brasileña de Fútbol para su próximo entrenador: extranjero, gratis y con un curriculum muy completo”, aseguraron en la proyección para encontrar el reemplazo de Tite

De todas formas, la situación del francés no es tan sencilla considerando que desde siempre ha planteado su anhelo de dirigir a Francia. Por ende, cualquier sondeo de Brasil dependerá, en un comienzo, de si Didier Deschamps se mantiene o no en el cargo tras ser subcampeón con “Les Bleus” en Qatar 2022. Si no es así, el exvolante es el principal candidato para sustituirlo.

El nombre del multimcampeón galo seduce en tierra cariocas, más aún considerando que dirigió a varios seleccionados en el Real Madrid. De todas maneras, L’Equipe mencionó otras posibles opciones para dirigir a los pentacampeones del mundo, donde destacan nombres como los de Marcelo Gallardo, Thomas Tuchel y Roberto Martínez.