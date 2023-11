A tan solo 24 horas de haber arribado a Chile, el youtuber venezolano Oscar Alejandro vivió en carne propia un violento ataque verbal. Mientras grababa un video para su canal de YouTube con más de 1,7 millones de suscriptores, el comunicador sufrió un episodio de discriminación.



Saliendo del metro en la comuna de Providencia, Oscar Alejandro se encontraba elogiando el servicio de transporte. Mientras explicaba el trayecto que recorrió para llegar a la comuna, escuchó a una mujer exclamar: “tenían que ser venecos”. El youtuber se dio vuelta para encarar a la transeúnte y ese fue el inicio del conflicto.



Lo que pasó fue...



“¿Qué? ¿Qué teníamos que ser qué?”, cuestionó el youtuber, mientras que el hombre que acompañaba a la mujer le dijo que siguiera caminando. “¡Sí, venecos!”, le gritó la señora.

“¿Y qué pasó señora? ¿Por qué usted me dice veneco?”, preguntó Oscar a la chilena.

“Porque ustedes están como invadiendo aquí, ¿o no?”, respondió la mujer, quien parecía estar evitando hacer contacto visual.



“No estoy invadiendo señora, estoy visitando su país por primera vez”, le aclaró el youtuber. “Ah, que bueno. ¿Te vas a quedar? Te vas a quedar, me imagino”, le soltó finalmente la señora, antes de irse con el hombre que la acompañaba.

Luego que ambas personas siguieran su camino, el Oscar retomó el video y se sinceró sobre la desagradable situación que enfrentó. “Yo me siento en este momento súper ofendido. Me siento apenado. Pero bueno, esas son las cosas que me pasan por…”, declarò, antes de ser increpado por la misma mujer. “¿Y no te alcanza para más? ´¿No te alcanza para pagar aquí? ¿Te alcanza para pagar un hotel acá? ¿Qué tiene vienes a pasar a Providencia?”, le dijo la señora.



Más tarde, el youtuber compartió el metraje junto con su experiencia a través de su cuenta de X (Twitter). “¿Es un hecho aislado o es algo que pasa comúnmente en Chile? Me duele que como venezolanos tengamos que pasar esto. Una crisis política y humanitaria sin precedentes nos ha obligado a más de 7 millones de personas a buscar un mejor futuro fuera de nuestra tierra. Y algunos nos llaman invasores”, contó.



Oscar terminó su descargo diciendo que “entiendo que para el pueblo chileno debe serle difícil abrirle la puerta a casi un millón de compatriotas que ahora viven aquí, pero un poco más de empatía de todas las partes nos haría un mundo mejor”.