Youtuber encontró una tienda Bata en Venecia y abrió debate sobre su origen

Dylantero, el famoso youtuber chileno, subió un video en su cuenta de TikTok mientras paseaba por las calles de Venecia, cuando se percató de que había una tienda de zapatos de la marca Bata.

Dylantero

Esta situación impactó al creador de contenido, lo que evidenció diciendo: “Importante, hay un Bata señores, hay un Bata en todos los lugares del mundo, me siento como en casa”, contó mostrando el local por dentro junto a los característicos carteles de la marca.

A pesar de que algunos se llenaron de orgullo al ver la tienda creyendo que se trata de una firma chilena, la sorpresa se dio cuando en los comentarios varios apuntaron a que la marca tiene su origen lejos de nuestro continente americano.

“Yo quedé pal hoyo cuando me enteré que Bata no era una empresa chilena”; “Es un efecto mandela creer que es una marca chilena”, comentaron.

De hecho, un seguidor incluso afirmó que en la serie The Last Of Us hay una escena donde se ve la tienda, lo que dio pequeños atisbos de su internacionalidad.

A pesar, de que varios seguidores del youtuber chileno estaban en conocimiento de que Bata no es una marca chilena, algunos quedaron sorprendidos y preguntando cuál es su verdadero origen.

La verdad, es que la firma de calzado tiene sus inicios en Checoslovaquia, lugar donde después de su disolución se originó la República Checa y Eslovaquia.

En el pueblo ribereño de Zlin tres hermanos de apellido Bata comenzaron la marca T. & A. Bata Shoe Company en 1894, luego de recibir la herencia de su madre, describe la marca en su sitio web.

Y en 1904 comenzaron a vender la “Batovka”, un tipo de zapato sencillo, ligero y a bajo precio que solía usar la clase obrera. De ahí en más, la marca checa logró sobrevivir a la Guerra Mundial de 1900 y la Gran Depresión.

Ya en el siglo 20, fue que la marca logró globalizarse luego de que Thomas J. Bata, hijo del fundador, emigrara a Canadá después de que los gobiernos comunistas nacionalizaron todas las compañías Bata en Europa del Este.

Desde esos años, que la empresa se ha seguido expandiendo por el mundo al punto de confluir y convertirse en un símbolo, tal como ocurrió en Chile.