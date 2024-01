Un youtuber argentino llamado Nico Villa, se volvió viral luego de subir un video visitando la “Plaza de Armas” en pleno centro de Santiago. El joven relató en el video que se sorprendió del estado de muchos lugares emblemáticos de la capital y que incluso se sintió incómodo con algunos de los constantes ofrecimientos que recibió en su paseo por la ciudad. Su registró alcanzó más de 80 mil visualizaciones.



En específico el argentino señaló que recibió ofertas de drogas y del comercio sexual en el lugar lo cual lo hizo querer irse de la plaza ya que se sintió observado. “Me voy porque de repente empezaron a chillar y me estaban viendo todos. Será que no les agradan mucho las cámaras”, relató mientras caminaba por el concurrido lugar. Cabe mencionar que además en la fecha de su visita, ocurrió un paro de los recolectores de basura.



Youtuber argentino revela chocante experiencia en “Plaza de Armas”



“Supuestamente de noche aparece el tráfico de drogas y el tema de la prostitución. Pero al parecer, también sucede de día”, mencionó antes de relatar en detalle cómo eran los ofrecimientos que le hacían. “Se escuchaba muy despacio que decían (coloca emojis de marihuana) cuando pasaba por el lado”.



Así mismo agregó. “Es una plaza de libre albedrío y sumado a que paso por el lado de un grupo de chicas y me empezaron a decir cosas por debajo como si quisiera contratar sus servicios”, señaló. “No les voy a decir qué me dijeron pero básicamente a que las contrate. Me sentí muy incómodo y me fui”, cerró.



“Los extranjeros no cuidan el país”; “Santiago tiene todos los vicios, sonidos, costumbres etc propias de toda ciudad grande del mundo”; “Santiago centro se ha vuelto peligroso los últimos años, llegó lo peor de la inmigración, en plaza de armas y otras zonas se instalaron mafias extranjeras de drogas y prostitución”; “Gracias por compartir este video de tu experiencia en Santiago de Chile”, fueron algunos de los comentarios que recibió.