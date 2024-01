Un youtuber argentino llamado Nico Villa, se grabó visitando Chile y aprovechó de probar un completo. El influencer visitó los principales locales de comida rápida de Santiago y encontró muy rico nuestro bocadillo típico nacional al que encontró similar a un hotdog. “Esto se ve de otro nivel”, dijo mientras probaba el primer completo ante la cámara.



“Voy a llorar. Me arrepiento tanto de estar casi un mes en Chile y no haber probado esta delicia. ¡No puede ser, qué bueno que está! Hasta el momento es el mejor que probé en mi vida. Aprobadísimo. Me voló la cabeza, está espectacular”, señaló el argentino, quien visitó Paseo Ahumada y sus alrededores para conocer la capital, incluso en otro video comentó lo que le pareció la Plaza de Armas.



Argentino se vuelve fan de los completos



En su recorrido también contó que probó un “completo, completo”. “El pan no se ve tan casero (...) está frío, no me está gustando mucho. No es que esté influenciado por las cosas que leí, pero a simple vista, me doy cuenta de que el primer completo que me comí tenía muchísimo más amor que este”, mencionó el turista, quien decidió ir a otro local a probar los completos.



“Es glorioso. El puré de palta le da un toque exquisito, es como que le da amor. Pensé que la mayonesa iba a ser súper invasiva y, al contrario, es súper suave. El puré de palta no puede ser tan rico. El italiano recontra, recontra aprobado. Estaba de lujo”, contó señalando su preferencia indiscutible por la palta típica chilena.



Luego finalizó su paseo visitando un localcito al frente de la Plaza de Armas y también se llevó una muy buena experiencia. “¡Qué bueno que está! A la mayonesa de papa no le tenía fe y está buenísimo. Tienen razón los chilenos cuando dicen que no le podés decir a esto ‘hot dog’. Amigos, tienen que venir a Chile a probar esto sí o sí”.