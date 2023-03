Yolanda Sultana revela que extraños seres están por visitar nuestro planeta

La reconocida tarotista nacional, Yolanda Sultana, nuevamente dejó la escoba a través de sus redes sociales al revelar una impactante advertencia para todos los habitantes de nuestro planeta tierra. Así es, ya que la mentalista aseguró que la humanidad podría verse en riesgo debido a la visita de vida extraterrestre.

“Le voy a decir algo al mundo entero: tomen caldo de cabeza, los ovnis no vienen a preguntar cosas o escuchar cosas de nosotros, ellos están a muchos años luz de experiencia”, inició su relato.

Luego, reveló que “días pasados no lo quise comentar, pero ahora lo digo: se vio en las redes que tomaban un auto y se desaparecía el platillo volador. Yo creo que ellos vienen a buscar el agua aquí, pero de aprender, no. Nosotros tenemos que aprender de ellos. Si ellos quisieran destruirnos, ya habrían sido invasores”.

En una de sus recientes transmisiones, aseguró que “una vez yo venía de Viña, era tarde, en la noche, y desde la cordillera pasaron millones de naves”. “Yo he tenido encuentros con ellos, no los he visto de frente a frente, pero a mí se me han presentado en luces”, cerró.