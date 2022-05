Yolanda Sultana realizó exótico ritual para evitar una tragedia en Chile

"Maestro, ayúdanos. Que se acabe el COVID, porque está llegando de forma muy fuerte en el mundo entero", relató la tarotista.

Yolanda Sultana

La tarotista nacional Yolanda Sultana nuevamente sorprendió a todos sus seguidores al realizar un extraño ritual para evitar una tragedia en nuestro país. “Maestro, quiero conversar contigo, pero quiero conversar con mi pueblo, que llegue una esperanza desde el cielo. Maestro, tú todo lo puedes para el mundo entero, deja un odio al lado, que exista el amor y la paz en los niños. Yo veo al país muy triste. Entréganos una sonrisa, trabajo, salud, estudio y felicidad. Maestro, ayúdanos. Que se acabe el COVID, porque está llegando de forma muy fuerte en el mundo entero", relató la tarotista.

En esa misma línea, señaló que "maestro, ayúdanos. He colocado laurel de comida con romero, con una cinta, que la voy a colocar detrás de mi puerta para que a ustedes les vaya bien. Quiero tomar este limón y el cuchillo, hacerle un tajo, porque quiero que este limón… Le voy a hacer ojitos, no es cosa de brujerías. Diariamente le voy a prender cigarros y pediré cosas positivas. En el sur de Chile cese el fuego y que en Santiago haya paz y entendimiento entre el uno y el otro", cerró.

No es la primera vez que la mentalista lanza este tipo de vaticinios para Chile. En otra oportunidad, afirmó que "me preocupa algo. ¿Por qué las naciones más grandes están comprando armas y haciendo armas de grandes niveles? ¿Qué saben los chinos que se están callados y no dicen nada? Dijeron ellos ‘junten alimentos’. El juntar ‘alimentos’ es una palabra muy grande. Se necesita que venga hambruna o algo más, pero a mí me late, en mis cartas, que el mar no ha sido descubierto. En el fondo del mar o en el fondo de los lagos, en grandes profundidades, realmente ahí están los ovnis".

"La NASA habla que en cualquier momento van a aparecer. Ellos saben mucho. Yo me temo que viene algo feo en el mundo entero, no lejano a dos años. O pregúntele a las potencias por qué están comprando tantas armas y haciendo armas que las van a ocupar con quién. El mundo se está preparando porque viene una guerra donde van a querer que nuestra Tierra sea de ellos", cerró esa vez.