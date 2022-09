Yolanda Sultana exhibió sus pruebas para asegurar que “La Moneda está cargada"

La tarotista nacional, Yolanda Sultana, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al realizar un polémico Live tras lo ocurrido el pasado domingo en el Plebiscito de salida con el triunfo del Rechazo, confirmando que ella sabía el resultado y que también votó por esta opción. Además, anunció que “La Moneda está cargada” y mostró una inquietante prueba.

Yolanda Sultana

“Yo me tengo miedo, porque esto lo venía hablando; que la Nueva Constitución estaba mal elaborada. Y no me van a decir que yo me estoy enganchando ahora, esto lo estábamos hablando desde que comenzamos la nueva Constitución. A mí me pareció que estaban haciendo cosas que no iban con el pueblo chileno”, señaló. Además, agregó que “voté por el Rechazo y vi que ganaba el Rechazo”.

Además, la mentalista indicó que “La Moneda está cargada. Mira, Gabriel, hablemos las cosas a calzón quitado. Si eres el Presidente, habla tú, pero el señor de bigote te está enterrando en el cementerio, vivito”.

Como prueba de la carga, se refirió al vaso con agua que tenía el Mandatario en la conferencia de prensa para comentar los resultados del Plebiscito. “El vaso está lleno de burbujas”, algo que no pasó inadvertido en redes sociales.