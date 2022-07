Yolanda Sultana lanzó un grave pronóstico tras leer la Nueva Constitución

"Con eso nos vamos a hundir todo Chile. Yo pensé que la nueva Constitución iba a ser con rango”, relató.

Yolanda Sultana

La popular tarotista nacional, Yolanda Sultana, se refirió a la propuesta de la Nueva Constitución entregada hace unos días por la Convención, dando un comunicado que preocupó a todo el país.

“Hicieron la nueva Constitución, pero yo pensaba, por las hojitas que he estado leyendo, es una porquería. Con eso nos vamos a hundir todo Chile. Yo pensé que la nueva Constitución iba a ser con rango”, inició su relato.

A través de Facebook Live, la Tía Yoli expresó que “si el señor Eduardo Frei dice que esto no es digno para Chile, y el señor Lagos dice que no es digno para Chile… ¡Nunca habíamos estado mejor en la economía chilena que cuando estuvo Pinochet! Claro que hubo cosas que no tuvieron que ocurrir y eso lo empañó todo”. Luego, dijo: “habían grandes economistas. ¿Qué diablos está pasando con nosotros? Nos hemos sacrificado para obtener algo propio para nuestra vejez y ahora nos van a cobrar un impuestazo”.

“Yo escuchaba decir ‘no, usted lo hizo mal, yo lo voy a hacer mejor’. Nunca hay que lavarse la boca antes de actuar, porque estamos todos saliendo para atrás, nos estamos hundiendo. Yo no estoy hablando en contra del gobierno ni estoy defendiendo a la derecha, pero hay malos vaticinios. Yo estoy preocupada por mi Chile”, expuso la tarotista, quien también aportó: “¿Se recuerdan que yo decía negro futuro para Chile? ¡Esta es la siembra que se está dando!”.

No es el primer mal vaticinio que lanzó la mentalista en sus redes sociales, hace unos días dijo que serían meses complicados “en la parte económica, en la parte laboral”. Además, le envió un contundente mensaje al Presidente: “Señor Boric, yo lo quiero mucho, lo admiro bastante. Yo tengo que respetar al hombre que entró en La Moneda. Señor Boric, nunca me ha mandado a buscar… ¿Pero por qué no? No tengo otro modo de hablar con usted”.

“Usted como acuario tiene buena visión. Tiene una visión bastante grande, tiene buenos proyectos para levantar Chile. Está haciendo proposiciones que deberían llevarse a cabo, pero realmente a su alrededor hay dos partidos, y no lo dejan actuar… y también la derecha. Señor Boric, sus proyectos son buenos, lo de subir el sueldo, porque eso va a ser preocupante. Donde habían 20 (trabajadores), van a haber 8. Se ve mala la cosa. Y no digan que yo estoy equivocada”, cerró.