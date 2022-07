Yolanda Sultana hizo un llamado a dejar el país porque “no estamos seguros”

"Yo no espero octubre con cariño, porque va a caer la bolsa de Alemania y eso va a afectar al mundo entero”, auguró.

Yolanda Sultana

La tarotista nacional, Yolanda Sultana, nuevamente se encargó de asustar a todo el país tras lanzar sus cartas del tarot. En esta oportunidad, la mentalista le envió un mensaje sin filtro al Presidente de la República, Gabriel Boric Font.

“Señor, Boric, si yo tuviese plata me iría de Chile, porque no estamos seguros. Y ahora con Alemania, que va a haber una derrota en la parte económica, eso va a ser peor que la guerra”, lanzó.

La mentalista explicó que no ve con buenos ojos la llegada del mes de octubre: “Preocúpense de comprar bencina, viene un alza caballa en este momento. En octubre... yo no espero octubre con cariño, porque va a caer la bolsa de Alemania y eso va a afectar al mundo entero”. Por otro lado, auguró que “dirán que Yolanda Sultana habla cosas malas, pero yo hago advertencias de lo que va a pasar en el camino y no queda nada para octubre”.

Incluso, fue más allá y se refirió a los dichos del Presidente Gabriel Boric, con respecto a si gana el Rechazo y la repetición del proceso Constituyente.

“Si gana la Nueva Constitución, no hay nada que hacer, pero si gana el Rechazo... son votaciones, igual como salió usted de Presidente, la derecha no se enojó”, cerró.