Yolanda Sultana advirtió que mucha gente morirá por un trágico motivo

Yolanda Sultana.

La tarotista experta y número uno de Chile advirtió que “desgraciadamente, a mí no me están haciendo caso”.

La querida y siempre controvertida tarotista nacional, Yolanda Sultana, desde hace unas semanas nos viene advirtiendo sobre el riesgo que se podría correr en el país con el avance del COVID-19. Sus palabras se dieron en medio de una serie de predicciones para 2022 que remecieron las redes sociales.

“Vamos a ir a la playa, vamos a viajar, lo vamos a pasar excelente, pero en marzo cuídense mucho”, señaló en aquella oportunidad.

Eso sí, ante la considerable alza de contagios a nivel nacional, la experta vislumbra lo peor. “Desgraciadamente, a mí no me están haciendo caso. Me duele, porque tanta gente va a morir ahora”, dijo la mentalista.

Te puede interesar: El curioso nombre que plantea Jaime Mañalich para las presidenciales del 2025

“¿Por qué lo digo así? Porque la gente no es obediente. El Covid subió sus cifras y desgraciadamente vamos a perder mucha gente”, añadió.

De paso, recordó que “yo dije que la cosa se iba a ver mala en marzo y este virus que está llegando ahora es un resfriado. Dolores al estómago a la cabeza... y ya, ir a comprar el ataúd, porque esto no tiene remedio”.

“Parece que la gente no tiene miedo de perder la vida”, cerró.