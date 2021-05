Yasna Provoste respondió a las peticiones sobre iniciar una posible candidatura presidencial

La presidenta del Senado llegó hasta a su lugar de votación en Vallenar, donde aseguró que su trabajo es "contribuir a buscar solución a una crisis que es profunda”.

La presidenta del Senado, Yasna Provoste, llegó acompañada de su marido y su hija a su local de votación para cumplir con su deber cívico en Vallenar.

La representante de la Democracia Cristiana (DC) fue hasta el colegio Gualberto Kong Fernández de Vallenar para sufragar, ya que ella es la representante de la Región de Atacama.

La parlamentaria fue consultada sobre su opción para la próxima elección presidencial, donde cuenta con un 4% de las preferencias, según la encuesta Plaza Pública Cadem.

Sin embargo, la parlamentaria prefirió no abordar la situación ya que apuntó que “nosotros no hacemos nuestra tarea mirando las encuestas, lo hacemos mirando al compromiso y la responsabilidad en la que nuestros padres no han colocado en la presidencia del Senado”.

“Nuestro trabajo desde la presidencia del Senado, y lo dijimos públicamente, era trabajar desde la unidad de la oposición, con voluntad de diálogo y hemos querido contribuir a buscar solución a una crisis que es profunda”, cerró.