Yasna Provoste ingresó como opción para las próximas presidenciales, según Cadem

La encuesta Plaza Pública Cadem, además, dio cuenta de que apenas un 11% de los consultados respalda el trabajo del Presidente Piñera.

Era cosa de tiempo. Sorpresa causaron los resultados de la nueva edición de la Encuesta Plaza Pública Cadem, válida por la quinta semana de abril, donde ingresa Yasna Provoste (DC) a la carrera presidencial.

La presidenta del Senado, que en las últimas horas también ha sido acusada de liderar una "cocina política" por su diálogo con el gobierno, apareció por primera vez en las encuestas con un 4% de intención de voto, aunque aún muy lejos de otras cartas.

En esa línea es Pamela Jiles (PH), con un 18%, quien sigue liderando las encuestas. Le sigue Daniel Jadue (PC), con un 11%, y cierra el podio Joaquín Lavín (UDI) con un 10%.

Más atrás vienen Evelyn Matthei (7%), José Antonio Kast (6%), Sebastián Sichel (5%), Mario Desbordes (4%), Heraldo Muñoz (3%), Ximena Rincón (3%), Ignacio Briones (3%), Gabriel Boric (3%) y Paula Narváez (2%).

Un 19% de los encuestados dijo que no prefiere a ninguno, que no sabe o, lisa y llanamente, no respondió la pregunta.