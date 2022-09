Yasna Provoste reaccionó tras el humillante triunfo del Rechazo en el Plebiscito

La senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste, realizó un potente llamado a continuar el trabajo constituyente mediante una nueva convención, tras el aplastante e histórico triunfo del Rechazo en las elecciones de este domingo en todo el país.

Yasna Provoste.

La excandidata presidencial llamó a continuar trabajando por una nueva Constitución, indicando que los resultados de las últimas elecciones apuntan a que Chile quiere una nueva Constitución, pero “hoy lo que nos dice es que el texto presentado aún no le satisface por completo”.

“Recogemos los resultados de ambos plebiscitos, y no perdemos de vista lo principal, no es que hayamos perdido, es que aún no hemos ganado. Habrá que despejar todas las dudas que todavía persisten. Aprendamos la lección. Para ganar se necesita que no falte nadie”, manifestó a través de un video en sus redes sociales.

Para la senadora, el Apruebo no falló por la campaña realizada, sino “por la imagen de intransigencia que algunos proyectaron antes que la campaña se iniciara”. “Vamos a ganar escuchando más (…) Vamos a mantener de la propuesta constitucional todo aquello que tuvo una amplia aceptación y propondremos, en la próxima convención, las reformas que ya están comprometidas más todo aquello que recojamos en diálogo con la comunidad”, aseguró. “No nos vamos a detener”, cerró la senadora.