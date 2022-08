Yamila Reyna reveló cómo la enamoró Diego 'Mono' Sánchez

La actriz y comediante trasandina lleva casi dos años de relación con el carismático golero de Deportes Antofagasta.

Yamila Reyna y Diego 'Mono' Sánchez

Una triste jornada vivió el arquero de Deportes Antofagasta, Diego 'Mono' Sánchez, luego que su equipo cayó por la mínima en su visita a Colo Colo, por lo que sigue en zona de descenso directo a Primera B. A pesar de la derrota, el portero puede decir que su corazón está llenito de amor gracias al cariño que le entrega su pareja Yamila Reyna.

La actriz y comediante argentina habló sobre su romance con el 'Mono', con quien lleva más de un año y ocho meses de relación. La trasandina aprovechó su tiempo libre para contestar preguntas de sus seguidores de Instagram, quienes le consultaron, entre otras cosas, cómo la conquistó el futbolista.

"Me persiguió unos meses por ig (Instagram), pero no tenía idea ni de sus mensajes, ni de quién era, hasta que un día vi sus mensajes, le contesté, me hizo reír altiro y así me conquistó", respondió.

Otra de las consultas que aprovechó de contestarle a sus seguidores, fue la relacionada a lo complicado que es tener de pareja a un futbolista, ante esta consulta la argentina señaló que: "No, llevamos una vida como cualquier otra pareja. Lo difícil es verlo triste cuando les va mal, porque uno solo sabe realmente el esfuerzo que hacen día a día y el alma que le ponen".