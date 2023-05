¡Ya no quiere estar en Colo Colo! Aseguran que Fabián Castillo expresó su deseo de regresar a Colombia

Fabián Castillo no ha tenido el rendimiento esperado en Colo Colo durante el primer semestre.

El mediocampista colombiano habría expresado su deseo de partir de la institución, según las palabras de un excompañero.

Andrés Ramiro Escobar señaló que “estuve en Chile hablando con Fabián Castillo, y me comentó que también le gustaría regresar. Me dijo que si yo volvía él también, haciendo el sacrificio en lo económico”, indicó en el medio Deporte en Común.

La intención de ambos sería regresar al Deportivo Cali, elenco que milita en la primera división de Colombia. De esta manera, Castillo no estaría presente en el compromiso de Colo Colo ante Boca Juniors por Copa Libertadores.

Hace unas semanas, el 'cafetalero' se refirió a las dificultades que ha tenido en el balompié nacional.

"Estoy muy comprometido acá en la institución, cuando regrese quiero dar mi mejor versión, no he dado ni el 30 por ciento de lo que soy, eso me pone triste porque vine con mucha ilusión y expectativas, pero estoy trabajando fuerte", indicó en conversación con Al Aire Libre de Cooperativa.