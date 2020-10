Ximena Rincón se abre a la posibilidad de un segundo retiro de los fondos de pensiones

La parlamentaria enfatizó que Sebastián Piñera y los ministros "no entienden el drama que está viviendo la clase media".

La senadora Ximena Rincón (DC) se mostró dispuesta a aprobar un segundo retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales, debido a la "inoperancia del Gobierno".

"Frente a la inoperancia del Gobierno y a las necesidades de hombres y mujeres en nuestro país, se hace casi inevitable tener que respaldar este segundo 10 por ciento", señaló.

"Es impresionante cómo los ministros y el propio Presidente Sebastián Piñera no entienden el drama que está viviendo la clase media de nuestro país", agregó Rincón, enfatizando que la clase media no ha calificado para "bonos, no tiene préstamos y está ad portas de tener que perder su casa".

"Creemos que es fundamental que el Presidente entienda que se hace urgente una ayuda directa a hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras de nuestro país", cerró.