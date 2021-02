Ximena Rincón calificó de irresponsable un tercer retiro de las AFP

La candidata presidencial de la Democracia Cristiana, Ximena Rincón, se refirió a las posibilidades de tener un posible tercer retiro de los fondos de las AFP, para luchar contra la crisis económica provocada por el COVID-19.

La presidenciable explicó que "la situación es tan compleja para hombres y mujeres en este país que instalar un tercer retiro, cuando tenemos personas que no tienen nada en sus cuentas, es vender una ilusión de una situación que no es tal".

Por lo tanto, señaló que "lo que hoy se impone es establecer un ingreso a la clase media que de certezas y garantías. Hablar de un tercer retiro cuando hay más de 4 millones de familias que no tienen qué retirar, me parece un espejismo y una irresponsabilidad. Tenemos que exigirle al Gobierno que ponga encima de la mesa una solución a las familias que ya no tienen ahorro y requieren el apoyo del Estado. Esto debió hacerse hace mucho tiempo, cuando yo propuse el primer retiro en marzo del año pasado, porque veía el drama que se iba a vivir en el país. Lo apoyé, nosotros presentamos el proyecto de ley el 25 de marzo, el Gobierno no lo recogió y después los parlamentarios presentaron una reforma constitucional y nosotros la apoyamos en el Senado, lo mismo con el segundo retiro".

"Hablar de un tercer retiro, cuando hay familias que no tienen nada que retirar, me parece francamente una irresponsabilidad o, al menos, una medida que se sabe, por parte de quienes la plantearon, que no tiene fondo desde el punto de vista de las familias", cerró.