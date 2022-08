Ximena Rincón advirtió que "es impracticable el aprobar para reformar"

Además, advirtió que "yo no me voy a ir de la DC", sobre la denuncia que tiene en su contra en el Tribunal Supremo del partido por apoyar al Rechazo.

Ximena Rincón.

La senadora de la Democracia Cristiana, Ximena Rincón, conversó con el programa "Tú Decides" de Canal 13, donde analizó la propuesta de nueva Constitución que redactó la Convención Constitucional, y que entregó de manera formal el 4 de julio pasado al Presidente Gabriel Boric.

En primera instancia, se refirió al proyecto que busca rebajar a 4/7 el quórum para reformar la actual Constitución, impulsado por los senadores Rincón, Walker, Flores y Araya, y el cual avanzó en la Cámara de Diputados con 12 votos a favor y uno en contra. Sobre la iniciativa, la parlamentaria afirmó que "nosotros esperamos que se apruebe la rebaja de los quórums de las reformas constitucionales a los 4/7, lo que es una muy buena noticia pensando en lo que viene después del 4 de septiembre. Esto nos permitiría habilitar ese nuevo proceso que nos permita tener esa casa de todos".

Según indicó la senadora, la rebaja del quórum significa una posibilidad de reformar la actual Constitucional o "habilitar el camino para ese acuerdo que, de ganar el Rechazo, que es lo que yo espero que ocurra el 4 de septiembre frente a un mal texto, podamos habilitar ese camino".

"Por eso también, hoy día en la comisión de constitución del Senado se aprobó otro proyecto que presentamos junto a los senadores Walker, Flores y Espinoza, que modifica el artículo 142, estableciendo que si gana la opción del Rechazo, el Presidente de la República tiene que enviar una reforma constitucional, democrática, paritaria y participativa, para hacer que el proceso se reanude y que nos permita construir esa casa de todos y que logre unificar a todos y a todas en un texto que nos represente", agregó.

De cara al plebiscito constitucional, el oficialismo está trabajando en un acuerdo que reformará la nueva Constitución en caso de que triunfe la opción del Apruebo el 4 de septiembre. Tras ser consultada sobre si la realización de esta medida significaría un debilitamiento para el Rechazo, la senadora afirmó que "el problema es que, por mucho que los distintos sectores digan que hay un acuerdo de ciertas materias a reformar, los principales exponentes de Apruebo Dignidad y del Partido Comunista dicen que no hay nada que modificar".

"Por otro lado, el texto que se pide que aprobemos el 4 de septiembre tiene candados, como los 2/3 y 4/7 más plebiscito. Si son materias de los pueblos originarios necesita consentimiento, a raíz de lo que ha dicho la propia Presidente del Tribunal Constitucional", añadió.

"Entonces, por mucho que existan acuerdos, la verdad es que materializarlos va a ser más difícil que ponernos de acuerdo en un proceso que nos encuentre", indicó. "Yo creo que hoy en día, las cartas están puestas sobre la mesa por las declaraciones de los personeros de Gobierno y por las normas que el texto trae, que harían prácticamente imposible avanzar. Solo esos hechos hacen que, por mucho que exista un acuerdo, sea impracticable el aprobar para reformar", agregó.

Su posible expulsión de la DC

Además, la senadora abordó la decisión tomada por la junta nacional de la Democracia Cristiana, quienes enviaron al Tribunal Supremo del partido a sus miembros que apoyen el rechazo, lo que podría derivar en una expulsión de la falange.

"Desde el punto de vista formal, no existen como tribunal. Son a lo más una mera comisión", lanzó. "El voto de minoría del Tribunal Supremo da los argumentos de que la libertad de conciencia requiere libertad de expresión, y eso es parte de los derechos humanos de las personas, más aún cuando se trata de representantes elegidos a través de votación popular", señaló.

"Lo he dicho siempre, y lo dijo aquí hoy día. Yo no me voy a ir de la Democracia Cristiana. Si me expulsa un tribunal que caducó, voy a ejercer las acciones que corresponden porque se están trasgrediendo mis derechos como militante. Creo que eso no se puede permitir ni en mi caso, ni en ningún otro", cerró.