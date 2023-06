Ximena Ossandón es criticada por Alberto Precht por viral donde compra droga

Un duro momento en vivo protagonizaron el abogado Alberto Precht y la diputada Ximena Ossandón.

En el programa Mucho Gusto, el profesional emitió una dura crítica al mundo político, luego de escuchar las declaraciones de Rodolfo Carter sobre la supuesta molestia de Carabineros por las “demoliciones narcos” en La Florida.

“Esta semana murió Berlusconi, quien inventó la política como show, y en este país lamentablemente la política se ha transformado en un show, y la política que no se puede transformar en un show es la política contra el crimen organizado”, lanzó el abogado.

En el panel que compartía con la legisladora, Precht agregó que “hay un diputado que se pone una plaquita de Sheriff... la diputada, a quien yo le tengo todo el cariño del mundo, nos enseña a como comprar drogas a través de aplicaciones, el alcalde llega y demuele, entonces que cada uno haga lo que quiere. Yo mañana me voy a presentar a candidato a Presidente. No, poh, paremos la tontera”.

Las palabras de Precht apuntaban a un reciente viral publicado por la parlamentaria, donde demuestra lo “fácil que es comprar droga” por la aplicación Grindr:

Te puede interesar: Viralizan registro de Miguel Mellado condenando la filtración del audio de Boric

Alberto Precht vs Ximena Ossandón

Tras escuchar al abogado, Ossandón no tardó en responder.

“Espérame un poco, ya que he sido aludida. Cuando tú estás desde el año 2019 denunciando algo, vas a la PDI, vas al gobierno, haces oficios y te responden que no pueden hacerlo por ley, haces una ley, PDI te dice que es gravísimo lo que ocurre con las aplicaciones, pero nadie hace nada, entonces cómo hacemos para que se haga algo”, se defendió.

Alberto Precht contestó de inmediato "pero, diputada, se venden córneas en la web y yo no voy a enseñar cómo se compran... o intestinos o hígados".

"Entonces quiere decir que tú tampoco ves televisión, porque hay recreaciones (en alusión a su video) de todo tipo", insistió la diputada.

El tenso momento en vivo, no finalizó, ya que el abogado señaló "pero usted es una diputada. Usted no tiene por qué andar haciendo recreaciones. No corresponde esa banalización, es una forma de llevar esto a un show".

Ximena Ossandón no paró de defenderse "no es un show, es una necesidad".

Finalmente, Precht le indicó "pero la necesidad no se soluciona enseñándole a la gente a comprar drogas por Grindr."