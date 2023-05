Willy Sabor reveló el gran sueño que Felipe Camiroaga no pudo cumplir

El locutor radial era cercano al difunto animador y recordó con mucho cariño algunos de los momentos vividos con él.

Willy Sabor fue invitado al programa "No te Duermas", espacio del trasnoche de Canal 13, en donde habló sobre su trayectoria en televisión, en la radio y ahora en las plataformas de streaming.

En medio de esta conversación, los panelistas del programa recordaron el apoyo que Felipe Camiroaga le entregó al humorista en los inicios de su carrera.

“Felipito, trabajamos juntos. Felipe y el Huevito Sagües me fueron a ver al paseo San Damián y le gustaba como yo actuaba y cantaba. Un día me invitan al Pase lo que Pase a hablar de los artistas internacionales, yo todo nervioso”, comenzó contando el cantante de "Y no era león".

Además, contó que el recordado animador del "Buenos días a todos" lo aconsejó para poder soltarse en cámara y despegar con su carrera en la televisión. “Fue muy buena persona conmigo, no éramos yuntas, pero salíamos a carretear, muy especial él”, agregó.

El ex integrante de "Morandé con Compañía" recuerda con mucho cariño al animador, “hicimos muchas cosas juntos, conversábamos”, aseguró Willy Sabor, quien recordó una de sus conversaciones en la que él contó cuál era su gran deseo en la vida.

“Él siempre me dijo que no se quería casar nunca, pero sí que quería tener un hijo”, asegurando que ese fue un tema pendiente en la vida del querido animador. “Felipe era lo máximo, un referente”, agregó.

El comunicador además comentó que está seguro que si Camiroaga siguiera vivo, habría sido el heredero natural de la animación de la Teletón. “Todos sabemos que si estuviera vivo Felipe, Don Francisco estaría hace rato fuera de la Teletón, él era un líder natural”, puntualizó.