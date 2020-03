Whatsapp activa nuevo modo de pantalla con enigmático y melancólico mensaje [+SPOT]

Nada peor que la luz cegadora de la pantalla del celular cuando en la noche acostado (a) en tu pieza, quieres responder un último mensaje antes de dormir.

Whatsapp buscando hacerte la vida más fácil, anunció este lunes la llegada de una nueva actualización que incluye la posibilidad de oscurecer tu aplicación.

"Está diseñado para reducir la fatiga visual en entornos con poca luz. Y esperamos que ayude a evitar esos momentos incómodos en los que tu teléfono ilumina la habitación", comenta la empresa que pertenece a Facebook.

Se trata del “modo oscuro” que busca combatir la fatiga visual convirtiendo su fondo al color negro y resaltando la fuente en color blanco. La actualización está disponible tanto para sistemas operativos Android como para iOS.

¿Como activarla?

Para activar la opción de ‘Modo oscuro’ en dispositivos que cuenten con el sistema operativo actualizado a ‘Android 10’ y ‘iOS 13’, solo debes entrar al menú ‘configuración’, ‘pantalla brillo’ y seleccionar la opción ‘Oscuro’.

Si cuentas con una versión anterior debes ingresar a través de ‘configuración’, ‘Chats’, ‘temas’ y seleccionar ‘oscuro’.

Además de reducir la fatiga visual, esta actualización permitirá un ahorro de batería significativo, también dependiendo del dispositivo con el que cuentes, comenta el ingeniero civil en computación Vijay Khemlan:

“Si tienes un dispositivo con tecnología OLED (diodo orgánico de emisión de luz) esta actualización te permitirá ahorrar energía, ya que al volver a un pixel a color negro prácticamente se apaga, lo que hace que se ejerza menos proyección de luz a la pantalla; pero si por el contrario cuentas con un dispositivo con pantalla LCD (cristal líquido), el ahorro de energía será menor.

Whatsapp haciendo uso de su ingenio anunció su nueva actualización con un pequeño Spot donde utilizaron la canción The Sound of Silence ("El sonido del silencio"), de Simon & Garfunkel.

"Hello darkness, my old friend..." ("Hola oscuridad, mi vieja amiga...").