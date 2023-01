Wanda Nara estaría saliendo con ex compañero de Mauro Icardi

La controvertida empresaria argentina, Wanda Nara, nuevamente está en el centro de la polémica en la farándula trasandina, luego de ser vinculada con otro futbolista que tiene esposa e hijo y que fue compañero de su exesposo, Mauro Icardi.

La noticia la compartió el periodista de farándula Jordi Martín, quien aseguró que "Wanda discutió con Mauro. Según me cuentan desde el entorno de Icardi, ella se escapó con un jugador de fútbol, ex compañero de Icardi, Keita Balde".

Pese a que en algún momento la empresaria argentina estuvo vínculada a L-Gante, artista con el que se la vio bastante cercana, sería Keita Balde, jugador de 27 años y actual futbolista del Spartak de Moscú con que tendría un romance.

El futbolista que estuvo en una polémica relación con Nara reveló que su ex compañero en Inter de Milán si le mandó mensajes a su ex y criticó la situación, pues Balde además de estar casado tiene un hijo con su actual pareja.

"Te voy a ahorrar el chimento de mañana, así tienes tiempo para otra cosa... Solo le avisé a una pobre cornuda consciente de que su marido no para de escribirle a mi mujer (no estamos divorciados) desde hace rato. También tengo los mensajes, fotos y todo lo que le ha mandado por mensajitos privados de Instagram porque mi propia mujer me los mandó (obviamente no los voy a publicar)", escribió Icardi en su cuenta de Instagram.

"Solo te voy a publicar mi puesta en contacto de anoche con esta chica, y aclararte que no tuve ninguna pelea con Wanda porque estuvimos hasta las 6 am de Turquía hablando por videollamada organizando la vuelta de nuestros hijos", finalizó el futbolista argentino.