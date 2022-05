Walter Montillo realizó un fuerte análisis de la Universidad de Chile

“Cuando hay cambios tan drásticos, es casi milagroso que salga bien”, aseguró el ídolo de los azules.

Walter Montillo.

El ex volante de la Universidad de Chile, Walter Montillo, conversó con Los Tenores de Radio ADN sobre su visión acerca de la situación del club, donde también dio cuenta de su presente a poco más de un año de su adiós.

“No me pegó tanto el retiro. A veces uno extraña y cree que puede seguir ayudando, pero trato de estar más cerca de mi familia. El momento más difícil ya pasó”, expresó el oriundo de Lanús. Por otra parte, analizó los movimientos al interior de la U, sobre todo en la gerencia técnica, a propósito de la salida de Luis Roggiero y la firma del finiquito de Santiago Escobar, a la luz de los magros resultados del conjunto laico.

“Cuando hay cambios tan drásticos, es casi milagroso que salga bien“, opinó la ‘Ardilla’. “Desde entrenadores, armar un plantel nuevo. Hay que saber dónde uno está y lo que pretende el hincha del equipo. Roggiero pudo hacer un análisis estadístico, pero tienes que llevarlo a la práctica. Al hincha le gusta tener jugadores con historia en el club, es un equipo especial”, analizó.

En esa misma línea, el ex volante hizo un repaso sobre los años recientes del equipo, desde un punto de vista crítico. “Si un equipo encuentra una base de jugadores que le dio un colchón de puntos, sin importar la edad y que aguanta la camiseta, era mantenerlo para que los nuevos se acoplasen a la idiosincrasia del club“, señaló el ex volante.

“Se intentó cambiar todo de una vez. Dejaste ir a Jean Beausejour así no más, el chico Morales necesitaba alguien para aprender. Para el 9 trajiste 2, pero tenias que cuidar al que te hizo 20 goles por torneo. Yo quiero que al club le vaya bien, independiente de los nombres, pero lo hubiese hecho de otra manera“, agregó.

Y no se quedó allí, ya que el ex "10" respondió directamente a la salida de Joaquín Larrivey. “Si tienes un jugador que hace 20 goles por temporada, dejarlo ir es un error. Hoy los jugadores cada vez estiran más su carrera profesional. Por suerte, le tocó ir a Cozzenza, que estaba casi descendido, y pudo hacer 8 goles en 17 partidos”, subrayó.

Respecto de un nuevo contacto con la Universidad de Chile, ya en el formato de representante, afirmó que “no depende de mi hacer negocios con la U en el futuro. Si tienen en carpeta un jugador que yo represento, no habría problema, hay que separar las cosas. Para mi ya pasó, sigo queriendo a la institución como siempre. No tengo ningún rencor con Cristian Aubert, nunca tuve relación con dirigentes”.

Sobre las negociaciones para un nuevo DT, el ex jugador comentó que “(Joaquín) Larrivey me contó que Diego López era una persona muy seria para trabajar. Ojalá le vaya bien a la U. Es muy estudioso, según me dijo”. Finalmente, tuvo palabras de profundo afecto para el club que lo acogió durante años. “Gracias por dejarme ser parte de la historia de un club tan lindo. Si vas a jugar, te enamoras por la gente que trabaja dentro y la hinchada. Gracias por dejarme aportar”, cerró.