Walter Montillo lanzó fuertes acusaciones en contra de Rafael Dudamel tras su paso por la "U"

Unas sorpresivas declaraciones realizó el ex futbolista de la Universidad de Chile, Walter Montillo, al recordar cómo se produjo su retiro de las canchas al término de la temporada 2020. El trasandino apuntó sus dardos contra su ex entrenador, el venezolano Rafael Dudamel.

“Rafael Dudamel me amargó la carrera. Si hubiese estado otra persona que conociera la historia de la U, la situación habría sido diferente”, expresó la “Ardilla”, en conversación con DirecTV. “Decidí retirarme. Me sentía bien para seguir, pero quería estar en la U. Era mi lugar en el mundo y sentía que si me iba a otro lado tenía que demostrar”, explicó.

A pesar de su situación personal, el ex crack de los laicos aprovechó de manifestar críticas en contra de la mala gestión de Azul Azul en los últimos años. “Se fue Larrivey con 40 goles en dos años y no lo retuvieron. Tomaron decisiones apresuradas”, apuntó. “Luis Roggiero se supone que sabía armar un plantel, que sabía a qué entrenador traer y de golpe se fue. Si la U no tiene un rumbo donde ir es muy difícil su situación”, agregó. En la misma línea, el ídolo estudiantil sostuvo que “en una institución grande como la U cuando sufren tantos cambios a nivel dirigencial y técnico en poco tiempo es complicado encontrar un buen funcionamiento”.

Finalmente, el ex jugador se mostró abierto a volver a Universidad de Chile, si es que en un futuro le presentan una oferta laboral. “No le cierro las puertas a la U para tomar un cargo, aunque no creo que esta dirigencia me tenga contemplado. De todas maneras me sigo preparando en diferentes áreas de formación y representación”, declaró quien por estos días está presentando su segundo libro llamado “Carlitos Cachaña”.