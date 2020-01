El volante argentino llega a Universidad de Chile para ser el líder del equipo que busca dejar atrás el pésimo año 2019.

"La Ardilla" regresa a los azules, el mediocampista fue recibido como un ídolo en el aeropuerto de Pudahuel, el "10" se refirió a lo que significa volver al "Bulla":

“Es hermoso volver al club. Tuve una carrera extensa, con clubes importantes donde los contratos no eran de menos de 3 años, por eso se prolongó tanto la vuelta. Estoy feliz de estar de vuelta, la “U” marcó un punto de partida en mi carrera“, comenzó diciendo en diálogo con DirecTV.



En la misma línea aseguró que: “de la mano de Caputto con Sergio y Rodrigo han hecho el “trabajo sucio”. Tengo una responsabilidad enorme por defender esta camiseta. Hay una presión enorme por lo generado y quiero hacer las cosas mucho mejor”.

“La partida de Johnny Herrera deja un vacío enorme. Sólo queda apoyar a Fernando De Paul. A veces suplir ciertos puestos y jugadores es un poco más difícil, y su responsabilidad se duplica por ser el arquero”, profundizó sobre la salida del golero.

“En el plano futbolístico me da miedo no estar a la altura de lo que el equipo necesita, pero ese miedo me lleva a estar más preparado. Con lo que se generó el hincha me estará mirando”, aseveró.

“Sé que en mi primer partido el estadio estará lleno, no por mí, sino porque la gente repleta todos los estadios. Ojala se pueda ganar, será una jornada emocionante”, cerró.