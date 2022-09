Waldo Ponce aseguró que encaró a Michael Clark por el mal momento de la U

"Tuve una reunión con Michael Clark y le dije que hay que aparecer, hay que sacar la voz”, indicó el exdefensor.

Waldo Ponce.

El exfutbolista de la Universidad de Chile, Waldo Ponce, reveló un particular emplazamiento que le hizo al presidente de Azul Azul, Michael Clark, quien en plena crisis deportiva e institucional que atraviesa la U ha preferido mantenerse en silencio a nivel público.

En conversación con el medio En Cancha, el exdefensa contó que “hace un mes, un poquito más, tuve la suerte de ir al CDA a través de la corporación de exfutbolistas de la U, donde soy dirigente y ocupo el cargo de secretario. Tuve una reunión con Michael Clark y le dije que hay que aparecer, hay que sacar la voz”.

El timonel lleva casi tres meses sin hacer declaraciones a nivel público. Su última aparición ante los micrófonos fue el 6 de junio, cuando presentó a Diego López y tuvo que responder por asuntos de alta complejidad como la ausencia de una ambulancia en el Superclásico femenino y los severos errores en la conformación del plantel masculino.

Bajo ese contexto, el exprofesional recordó la figura de René Orozco, quien fuera presidente de la U entre 1991 y 2004. “Cuando yo era más cabro, estaba el Doctor Orozco. Él salía a hablar perdiendo, empatando o ganando. En Colo Colo cuando la pasaron mal también salía el presidente, el gerente deportivo, el entrenador. Yo también cuando era futbolista, reclamaba mucho, y más de alguna me iba a favorecer el árbitro si uno está presente”, estableció.

En la citada reunión entre Waldo Ponce y Michael Clark, el actual presidente de Azul Azul le recordó al exseleccionado nacional un encuentro que tuvieron en 2010. “Yo cuando me vine a Chile en 2010 entrenaba con Michael Clark en un gimnasio, yo no me acordaba de eso y él me recordó en la reunión. Fue una conversación informal esto que cuenta, pero espero que pueda aparecer pronto para la tranquilidad de los hinchas”, declaró el exjugador.

Finalmente, el ex defensor de La Roja en el camino al Mundial de Sudáfrica 2010 planteó una fórmula para que la U supere pronto la profunda crisis que arrastra desde el 2019. “Solo se puede salir en conjunto: los jugadores, la gente, los dirigentes y nosotros los exjugadores para trabajar y volver a situar al club donde se merece”, cerró.