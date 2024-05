Tomás Vodanovic en El Antídoto: El alcalde habló sobre la medida que tomó por comentarios subidos de tono 

La noche del pasado viernes 10 de mayo, Mega estrenó un nuevo capítulo de El Antídoto con Fabrizio Copano. Durante la transmisión, el standupero entrevistó al actual alcalde de la comuna de Maipú, Tomás Vodanovic.

El militante del partido Revolución Democrática se puso a disposición del humor y entabló una dinámica y relajada conversación con el conductor. “Han desarrollado un grupo de fans no solamente por tu labor como alcalde, sino también por tu cuerpo, me imagino que te has dado cuenta ¿no?”, le dijo Copano, a lo que Vodanovic solo reía.

En ese momento, el comediante le mostró una selección de comentarios en redes sociales. Los cuales, en su mayoría, hacían alusión al bien trabajado y marcado abdomen del jefe comunal.

“Dale duro a la delincuencia alcalde (soy la delincuencia)” y “Me dieron ganas de lavar mis calzones en esas calugas”, fueron algunos de los candentes comentarios que le dedicaron al alcalde. Siendo este último catalogado como “un poema”.

“La foto de la piscina desencadenó una ola de comentarios que después se repiten en otro tipo de actividades”, comentó la autoridad. “¿Es verdad que tu equipo te dijo ‘deja de sacarte fotos sin poleras’?”, le consultó el humorista. Vodanovic simplemente contestó entre risas que “está prohibido”.