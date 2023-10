Vocera de “Unidos por Boric” se despidió de redes sociales tras recibir ataques

Gabriela Cortés, más conocida en redes sociales como Quintrala Colorada, quien es la vocera del movimiento "Unidos por Boric" reveló los fuertes ataques que sufre tras liderar la manifestación frente a La Moneda en apoyo al Presidente Gabriel Boric.

El pasado sábado 30 de septiembre, miles de personas llegaron hasta la casa de Gobierno para alentar al mandatario.

“Es increíble la cantidad de gente de nuestro mismo sector que me critica y dice que esto lo hice porque quiero un puesto en el gobierno. Es una lástima, somos un grupo de personas que nos aburrimos y tomamos la iniciativa de lograr tan lindo acto, mientras muchos son críticos de redes sociales y no mueven ni un dedo por dejar que avance la extrema derecha”, escribió en su cuenta de X.

En esa misma línea, señaló que “gracias a ese grupo de izquierda, que les molesta que otras personas organicen y se logren cosas, pavimentaron el triunfo del Rechazo. Muchas veces las cosas se hacen de la necesidad de que nadie se moviliza y se quedan quejándose. Basta de desunión, yo estoy avanzando y los que quieren avanzar junto al colectivo, bienvenidos; y los que no, simplemente los voy a bloquear”.

Es increíble la cantidad de gente de nuestro mismo sector que me critica y dice que esto lo hice por qué quiero un puesto en el gobierno .

Es una lastima , somos un grupo de personas que nos aburrimos y tomamos la iniciativa de lograr tan lindo acto , mientras muchos son… — Quintrala colorada (@rovijomac) October 1, 2023

Te puede interesar: Niña falleció en el parto tras ser obligada a tener el bebé luego de ser violada

Vocera se aleja de las redes sociales

Luego de sus descargos y en otro tuit, Quintrala Colorada anunció su retiro de las redes sociales.

“Queridos amigos, esta es mi última publicación. He recibido un montón de ataque desmedido inventando atrocidades mías, como por ejemplo de haber abusado de niños de Sename, de haber sido parte de RN, tergiversando videos para decir que los comunistas son delincuentes, de ocupar esta plataforma para un puesto político y un sin fin de cosas horribles”, reveló.

Además, agregó que “tengo una familia detrás y no estoy dispuesta a soportar más ataques por el solo hecho de querer un Chile mas justo para todos. Creo fielmente en el proyecto del Presidente. La maldad está en todos los sectores. Gracias por seguir perpetuado a la derecha chilena y no dejar que nuevos rostros lideren la lucha. Hoy me despido de esta red social y todas las que tengo, me voy tranquila de haber sido parte de un sueño de muchos”.