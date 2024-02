El vocalista de Maná, Fernando Olvera, se refirió en un punto de prensa del Festival de Viña del Mar sobre sus dichos sobre Chile y la posibilidad de entregar mar a Bolivia en el juicio de La Haya. En la instancia el cantante aclaró que su opinión la había entregado de forma respetuosa y que todo había sido un mal entendido, producto de que se descontextualizaron sus dichos sobre la histórica disputa.



"No quiero que me critiquen los chilenos, pero voy a decir lo que siento en mi corazón. Chile es muy, muy grande, es larguísimo, es un gran país. Un pedacito que le dieran", había señalado el cantante en ese entonces e incluso se dio a entender que no volverían a presentarse en el país hasta que eso ocurriera, sin embargo la banda volvió y se presentará en la tercera noche del Festival.



¿Qué dijo el vocalista de Maná sobre sus polémicos dichos?



“A veces las cosas se sacan de contexto. Yo di una opinión pero muy respetuosa de decir ‘oye algún día se pudieran poner de acuerdo los pueblos chilenos y bolivianos en abrir una canchita pequeña, una pequeña franja de que saliera Bolivia hacia el mar y tal vez funcionaría para los dos países ¿no? Pero claro, no se puede meter con la integridad con un país que tiene el mar, que no lo quiere hacer o no puede hacerlo por alguna razón política o hasta económica”, señaló el artista.



“Nunca quise por ningún motivo decir que era un deber de Chile o del Gobierno no. O que no íbamos a venir a tocar. Yo creo que es uno de los países en donde más Maná, per cápita, vendemos discos, históricamente hacemos conciertos. Hemos grabado conciertos aquí. Tenemos amigos chilenos y es este pues un país que nos ha dado mucho y simplemente no vamos a decir que no vamos a venir a tocar acá”, complementó.



Para luego dedicarle unas palabras a nuestro país, lugar en que se ha presentado en reiteradas ocasiones, siempre teniendo un gran éxito. “Chile es para mí, aparte de un país bellísimo, una agasajo venir a tocar aquí a hacer nuestros shows aquí en este país”, cerró.