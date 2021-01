Vivi Kreutzberger denunció "abandono" de sus hermanos con el cuidado de su padre

Vivi Kreutzberger contó cómo ha sido cuidar de su padre, quien ya tiene 80 años, durante este tiempo de pandemia.

En conversación con Angélica Castro en Radio Agricultura, la hija de Mario Kreutzberger señaló que ha sido complejo, especialmente debido a que Don Francisco se encuentra dentro de la población de riesgo.

“Me ha costado mucho, ha sido un año difícil, porque no me preguntes por qué la gente de la familia decide que la hija se hace cargo (de los papás), porque mis hermanos brillan por su ausencia, pero yo por ejemplo estaba todo el tiempo (diciéndoles) ‘no salgan’, ‘saben por favor tomen las preocupaciones’, ‘tómense el test si alguien va a tener que entrar a la casa””, señaló la comunicadora.

A su vez, la conductora de programas como Gigantes con Vivi añadió que ha estado “protegiéndolo mucho (a su padre) y después también haciendo un coaching importante, porque mi papá ya llega un momento en que dice ‘no puedo más, ya voy a salir’ y yo ‘¡nooo! no vas a salir’ y llamando como para que no lo dejen salir y como aliándome con la gente que trabaja con él o gente cercana”.

Finalmente, Vivi hizo una reflexión a propósito de la situación de los adultos mayores durante este largo tiempo de encierro.

“Llevan un año encerrados, y no solamente ellos, todos los adultos mayores, ha sido una cosa tremendamente fuerte y difícil mentalmente, y nosotros como hijos lo que podemos tratar de hacer es tratar de ayudarlos, acompañarlos, ya sea a través de los teléfonos… yo durante 6, 8 o 10 meses que nunca los vi, solo a través de la pantalla”, sostuvo.

Cabe señalar que tras animar diversos programas, Vivi se alejó en 2012 de la televisión. Pese a esto, dos años más tarde reapareció un bloque de apertura de la Teletón.

En tanto, en octubre de 2020 participó como invitada en el programa Mucho Gusto, en donde habló de su nueva vida en Londres, contando además detalles de su nuevo emprendimiento; la aplicación Kubi, la cual definió como “el primer canal interactivo de juegos en Chile”.