Viuda del teniente Sánchez alza la voz y responde a burla de imputado detenido en Colombia

La viuda del teniente Emmanuel Sánchez, Macarena García habló por primera vez sobre el crimen de su exmarido, abordando el estado actual de su hijo y refiriéndose al actuar del último imputado detenido en Colombia, Yendris Segundo Paz Pérez quien estaba prófugo desde el 10 de abril. Recordemos que los otros tres imputados por el crimen fueron detenidos la misma noche del crimen y se encuentran en prisión preventiva.

“Gracias a Dios él es pequeñito, no se da cuenta mucho de la situación, pero sí pregunta por su papá. Se acuerda de él cuando ve su reloj, su perfume, su ropa, pregunta por él. ‘¿Papá dónde está?’, me pregunta cuándo vamos a la casa, pero es pequeño, entonces es fácil distraerlo” partió contando la mujer sobre su hijo de tres años, quien estaba el día que asesinaron al uniformado.

La situación actual de la viuda del teniente

“Él también me distrae bastante. Hay días y días. Yo estuve ahí en el momento del crimen, pero mi hijo es chiquitito y me ayuda a distraerme y enfocarme en él” agregó. Así mismo habló sobre la situación actual de los Carabineros. “Es difícil salir a las calles. Cuando él trabajaba de noche, yo la pasaba mal. Tenía que estar orando por él, para que llegara con vida al día siguiente. Lamentablemente, la delincuencia está desatada en Chile” expresó.

“Muchas veces hablamos de estos temas, lo peligroso que está todo, pero era su labor. Él tenía que hacerlo. Tenía mucha vocación en cuanto a su trabajo” mencionó. Además la mujer habló sobre el imputado detenido en Colombia que ha sido identificado como el único responsable de los disparos.

“No puedo decir que estoy contenta ni feliz, pero sí estoy muy aliviada. Estoy aliviada con que lo hayan encontrado, aunque siempre supe que lo iban a encontrar. No dudé de eso. En cuanto a los otros tres (delincuentes)... está bien, la verdad es que le agradezco mucho a Carabineros, los encontraron rápido” declaró.

Sobre los besos que lanzó el antisocial a las cámaras la mujer respondió. “Ellos pueden burlarse, tirar besos, pero no me van a robar la paz ni tranquilidad. Ellos van a pagar y eso me tiene tranquila. Yo creo que van a tener una buena condena, esa es mi esperanza. Que tiren besos dentro de la cárcel, no importa, van a estar dentro de la cárcel” cerró.