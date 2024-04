Le realizó especial petición: viuda de Carabinero asesinado conversó con Gabriel Boric 

Fernanda Antillanca, la joven viuda de Misael Vidal, el Carabinero de 30 años asesinado en Cañete junto con dos de sus compañeros, logró reunirse con el presidente Gabriel Boric y la ministra Carolina Tohá. Tras la reunión la mujer conversó por primera vez con los medios de comunicación y reveló las solicitudes que le entregó a las autoridades, además de contar cómo está viviendo el proceso de duelo.

Cabe mencionar que, la fiscal nacional Ángel Valencia confirmó que los tres uniformados, fallecieron producto de impactos de bala y no quemados como se especuló en un principio. la aclaración la entregó luego de que se filtrara la autopsia. "Arrojaban de que los tres carabineros habían fallecido como consecuencia de impactos balísticos y no quemados (...) Nos parece que las circunstancias eran de interés público y justificaban que al menos ese antecedente, que en principio siempre reservado, pudiera ser compartido con la comunidad” señaló.

El mensaje de la viuda del Carabinero

“Es una situación que todavía no entendemos, creo que todavía no proceso lo que estamos pasando. Jamás imaginé pasar por esta situación” expuso la mujer. “Varios de sus tíos y primos pertenecen a la institución. Él también quería hacerlo. Le costó, se esforzó y lo logró. Esta no es la mejor situación para haberle entregado tantos honores, pero merecía todos los honores que le están rindiendo” declaró.

Sobre la trágica muerte de su marido, la mujer le realizó una petición al presidente y a la ministra ya mencionada. “Lo principal, y lo que yo también le comenté al Presidente y a la ministra, lo que en este momento a mí me preocupa... a mí nadie me va a devolver a mi esposo, sin embargo, lo que yo planteé y dejé sobre la mesa es el tema de las condiciones de trabajo, mejorar la calidad de vida de los funcionarios y, por sobre todo, atender y preocuparse de todo lo que respecta a la salud mental de los funcionarios” contó.

Recordemos que antes de estas declaraciones, la mujer le publicó un mensaje de despedida a Vidal en donde escribió: “Gracias por todos los últimos regaloneos, por llegar siempre con un rico chocolate para mí y nuestro dulce bebé en las mañanas después de tus largos turnos, por insistir tanto en salir de vacaciones este verano, por dejarme el mejor retrato tuyo... nuestro Mateo”.