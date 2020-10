Virginia Reginato insistirá en realizar el Festival de Viña 2021

La alcaldesa aseguró que "muchas veces hemos llegado a febrero y ahí recién a veces se han contratado a artistas", cerró.

A pesar que el mundo sigue complicado con la pandemia del COVID-19, la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, insiste en la realización del festival, pese a las dudas que hay en torno al futuro del virus en nuestro país.

A pesar que el ministro de Salud, Enrique Paris, aseguró que cree que no se realizará Viña 2021, la jefa comunal insiste en que es posible organizarlo. Claro que todo se haría un contexto muy especial.

“Hoy no deseo más que se haga, si se puede hacer y, si no se puede hacer, tomaremos las medidas que corresponda. Por ahora no puedo decir que se haga o no, hasta que tengamos las conversaciones con los canales para hacerlo y veamos las posibilidades”, expresó en conversación con el programa Hola Chile.

A la fecha no hay ningún artista confirmado, y no se descarta que eventualmente pueda haber novedades, pero todo depende de las conversaciones con TVN y Canal 13.

“No tenemos fechas, pero ya se van a enterar. Hemos estado en conversaciones con los canales y vamos a ver, ellos también tienen que tener una opción, algo que ofrecer; hoy día por eso no podemos pronunciarnos por sí o no, hasta que lleguemos a algo directo o concreto con los canales”, agregó la edil.

Pese a que se ha hablado de que cantantes y bandas tienen sus agendas cerradas hasta nuevo aviso, la alcaldesa menciona que hay tiempo para futuras contrataciones.

“Tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios (…) Muchas veces hemos llegado a febrero y ahí recién a veces se han contratado a artistas”, aseguró.

Junto con esto, la edil cerró diciendo que su mayor preocupación de cara a una eventual suspensión del Festival, es el impacto que pueda haber en el turismo de Viña del Mar.

“Hoy nos preocupa el turismo, son expectativas que se haga al Festival para que tengamos un verano como corresponde. Tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios para reactivar a la actividad turística en esta ciudad”, cerró.