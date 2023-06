Viralizan registro de Miguel Mellado condenando la filtración del audio de Boric

Algunas horas antes de reconocer su responsabilidad, el diputado Miguel Mellado (RN) había salido en televisión criticando la filtración del audio de la reunión reservada que tuvo el Presidente Gabriel Boric con parlamentarios de la Macrozona Sur.

Mediante una declaración pública, Mellado reconoció la noche del jueves que fue él quien grabó el polémico audio y lo entregó a la prensa. Una situación que ya está en manos de la Fiscalía.

Después de revelado el misterio, en redes sociales de inmediato recordaron que ese mismo mediodía, el diputado de La Araucanía había aparecido en Chilevisión Noticias hablando contra la filtración.

“Es lamentable y se quiebran las confianzas”, aseguraba entonces el congresista de Renovación Nacional.

Las reacciones no tardaron en llegar. “Chantísimo”, “¡Qué cara dura!”, “Imperdonable, la confianza una vez que se rompe, nunca más se recupera”, fueron algunos de los tantos comentarios.

Esto es lo que decía Miguel Mellado temprano en la mañana.

Chantisimo

Miguel Mellado podría ir a la justicia

En La Moneda las alarmas se encendieron, cuando se percataron que La Tercera tuvo acceso a un registro de la reunión sostenida el martes recién pasado en Cerro Castillo.

Por este mismo motivo, presentaron una denuncia ante la Fiscalía, advirtiendo que la persona responsable arriesga ser imputado por algún delito.

Además, las recriminaciones por la vulneración de seguridad y por afectar seriamente las confianzas políticas, desde el Congreso incluso advirtieron que de resultar ser un diputado el responsable, podría ser desaforado y enjuiciado.

En su declaración, el diputado Mellado manifestó que no estaba cuando el Presidente pidió no grabar y que entonces no creía fuera, era una reunión de carácter secreto.

Ofreció disculpas, “si alguno se sintió ofendido”, al Presidente, a los Ministros y a los Parlamentarios.