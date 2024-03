VIDEO|Vecinos de campamento echan a piedrasos a Rodolfo Carter

Durante la jornada, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter se dirigió al Campamento Dignidad con su equipo de seguridad municipal para notificar una orden de desalojo en el sector. Sin embargo la misión no le tocó fácil, ya que los habitantes del campamento ubicado en las cercanías de la Quebrada de Macul, se molestaron con el anuncio y atacaron al alcalde y su equipo con piedras.



Cabe mencionar que el jefe comunal, quería repetir lo que realizó el alcalde de Maipú y aprovechó la instancia para reunir a diferentes medios de comunicación que pudieron registrar las agresiones que sufrió. Por su parte, Carter afirmó que el desalojo se debe principalmente a la probabilidad de aluviones o incendios, por lo que las personas quedaron con un plazo de 30 días para abandonar el sitio.



Video muestra agresión a Carter



El conflicto se habría originado, porque el edil no quiso dialogar con una habitante de la toma, lo cual generó la molestía de sus vecinos que procedieron a gritarle insultos y tirarle piedras, dejando a cuatro funcionarios heridos. “Notificamos a un sector de la toma por el peligro inminente del caso de incendio o de un aluvión de morir. Hemos dicho que los 25 metros más cercanos al curso de agua tienen que desalojar dentro de 30 días voluntariamente o tenemos que hacerlo nosotros. Nos tenemos que anticipar a un desastre”, señaló el alcalde.



Quién además agregó. “En ese contexto, la policía que nos acompañaba detectó la presencia de un vehículo que estaba con orden de búsqueda en La Reina. En ese minuto se activa una horda de gente que empieza a expulsar a Carabineros, a los municipales, tenemos cuatro funcionarios heridos, nosotros recibimos amenazas de muerte. A mí no me pasó nada, yo no suelo arrancar de este tipo de escenarios, pero evidentemente fue una situación violenta”.



Por otro lado, la delegada presidencial de la región Metropolitana, Constanza Martínez expuso que no estaban enterados de esta acción. “Yo no tenía la coordinación de la acción en La Florida, sin embargo, con el alcalde Carter tenemos una comunicación permanente, vamos a comunicarnos con él para saber de qué se trató ese procedimiento, pero no estaba dirigido por la Delegación Presidencial”, declaró.

Más en la nota 👉 https://t.co/nJYnPJYynA pic.twitter.com/iONY5AXNj2 — La Tercera Video (@LaTerceraTV) March 14, 2024