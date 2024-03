Video|Graban violenta pelea entre alumnas de liceo en Valdivia

A través de redes sociales se volvió viral el registro de una violenta pelea entre alumnas del Liceo Comercial de Valdivia. En el video se vió como una alumna agarraba del pelo a otra mientras un profesor intentaba frenar la riña sin éxito, la grabación generó indignación en redes sociales y abrió el debate sobre los colegios públicos.



Sobre esto el Seremi de Educación señaló que está en contacto con el establecimiento para abordar el caso con el equipo de convivencia escolar. Así mismo la Superintendencia de Educación inició de oficio una investigación para saber qué protocolos se tienen frente a estos casos de violencia escolar que afectan a la comunidad educativa y el desarrollo normal del ambiente académico.



Repercusiones del video de la pelea entre alumnas



“Aquí se ve la nula educación de parte de sus padres , que no enseñan valores a sus hijos”; “Y la paciencia de esos profesores, ahora separando niñitas cumas que se tiran las mechas. No es fácil ser profesor hoy en día”; “Llama la atención tanta ira en estas criaturas. Mucha frustración o rabia contenida. Nadie les ha enseñado al parecer que en primera instancia el diálogo existe” y “La educación comienza en casa ,esto no puede ni debe suceder”, fueron algunos de los comentarios que se dejaron ver en redes.



Cabe mencionar que según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la violencia escolar ha ido en aumento. “A la Superintendencia de Educación, en los primeros seis meses de 2022, ingresaron 2 mil 968 denuncias sobre violencia al interior de colegios: mil 700 denuncias más que las realizadas en dos años de cuarentenas”, señalaron especificando que “el aumento de los casos en Chile llega a 40% respecto a períodos previos, en tanto en países como Argentina, Perú y Colombia, bordea el 20%”.



Recordemos que desde agosto del 2023 el Ministerio de Educación amplió el programa “A convivir se aprende” para potenciar el buen ambiente escolar, sin embargo esto no ha sido suficiente según Isidora Cortese coordinadora del Programa de Convivencia Escolar Valoras, de la Universidad Católica, quien mencionó para Radio Pauta que “hoy no contamos en los establecimientos con suficientes profesionales para hacer frente a la demanda, tampoco con redes de derivación oportunas y se suma un elevado índice de estrés de los profesores, con licencias médicas”.

Educación pública chilena



SITUACIÓN ACTUAL:



pic.twitter.com/UETajyeh6Q — D Я ɛ S S (@DRESS__TRUMPY) March 14, 2024