VIDEO VIRAL: niño nigeriano baila ballet bajo la lluvia y es becado en EEUU

El protagonista de este video es Anthony Mmesoma Madu, un niño nigeriano de 11 años, que impactó al mundo de las artes por bailar descalzo en su país natal y bajo la lluvia. . El momento se hizo viral y llegó hasta la escuela de danza Leap of Dance Academy de Nueva York, que ofreció un taller intensivo de verano online de tres semanas, y posteriormente una beca para estudiar en Estados Unidos. . "Cuando estoy bailando, siento que estoy en la cima del mundo (...) Cuando mis amigos me ven bailar, sienten como '¿qué está haciendo este chico, está bailando una danza extranjera?"", explicó Mmesoma, quien vive en Lagos, la ciudad de la laguna de Nigeria. . "Estaré en un avión y lo estoy esperando, y el ballet lo ha hecho por mí", agregó este joven talento, que quedó feliz por los beneficios que le otorgaron.