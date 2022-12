[VIDEO] Venezolano criticó a los chilenos por como "celebramos" la Navidad

Una oleada de críticas generó un venezolano residente en Chile, luego de compartir una dura crítica sobre cómo se esperar la Navidad en nuestro país. A través de la plataforma TikTok, el joven afirmó que “Chile el único país donde no llego la Navidad”.

En un breve video, tuvo su momento de furia contra nuestro país: “Mira, es increíble, pero Chile es un país tan de energías negativas, que todos viven tristes aquí... ¡Todos!”. “El extranjero más que todos, a los venezolanos se nos acabó la felicidad aquí, o sea vivimos con una tristeza”, lanzó.

Finalmente, recalcó que “este es el único país donde no se siente la Navidad. Hasta en Venezuela la gente siente la Navidad. Aquí no, aquí pareciera que la Navidad no llegó nunca. ¡Qué tristeza de país!”.

Venezolano criticando a Chile.

Tal como era de esperarse, la publicación suma cerca de 500 mil reproducciones y más de tres mil comentarios. En su gran mayoría, de chilenos criticando la actitud del extranjero residente en nuestro país.

“Es que la Navidad en Chile no es rumba ni gaitas, es una fiesta familiar privada”, “Cuando uno se siente mal en un lugar debe irse y volver donde fue feliz”, “No se trata de negatividad. Aquí en Chile la navidad no es rumba carrete es pasar en familia con tus seres queridos con los niños” y “No amigo, No estamos tristes, estamos sin plata. jajaja”, fueron algunas de las reacciones que dejó el video del caribeño en nuestro país.