[VIDEO] Venezolano anunció que dejará Chile porque no puede sobornar a Carabineros

"Uno le ofrece plata y te vas preso por extorsión y sobornar a un oficial de la policía de Chile”, explicó.

El venezolano no soporta a Carabineros.

Un curioso video se viralizó durante las últimas horas a través de las redes sociales, donde se ve a un venezolano indicando que uno de sus motivos para dejar Chile y volver a Perú es que acá "no puede pasar dinero a Carabineros para trabajar".

El joven explicó que en el país vecino se podía trabajar más tranquilo como repartidor ya que podían “darle dinero a la policía” para no ser multados. Por el contrario, sostuvo, muchos de sus compañeros están ‘parados’ porque aquello no se puede llevar a cabo con la autoridad nacional.

El sujeto mostró una serie de motos que estaban estacionadas en la capital, asegurando que les es complicado trabajar porque muchos no tienen papeles. “Acá llegan los carabineros (…) y estamos abatidos todos. Algunos no tienen licencias, otros no tienen papeles, entonces uno no sale a trabajar tranquilo”, explicó en el registro.

“En Perú uno salía con 20 soles, te paraban, lo pasabas por debajo y listo (…) Aquí no, uno le ofrece plata a los carabineros y te vas preso por extorsión y sobornar a un oficial de la policía de Chile. Entonces, estamos jodidos aquí”, cerró indignado.