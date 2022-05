[VIDEO] Sigue el circo: Constituyente votó mientras se encontraba en la ducha

“Señor secretario puedo emitir mi voto a viva voz, me estoy duchando”, pidió el "payaso" al secretario de la Comisión de la CC.

El Circo Constituyente nuevamente marca un nuevo capítulo. En esta oportunidad, el convencional de Chile Digno, Nicolás Núñez, tuvo la "gran" idea de realizar un importante voto desde la comodidad de la ducha de su casa durante la jornada del pasado lunes en la comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional.

“Señor secretario puedo emitir mi voto a viva voz, me estoy duchando”, pidió el "payaso" al secretario de la Comisión, pues no podía sufragar a través del teclado, pues se encontraba en el baño. La situación no sólo fue revelada por el audio de la situación, sino también porque el convencional dejó la cámara prendida, ante lo cual otra convencional le comentó “apaga la cámara Nicolás por favor”.

“Disculpen si prendí la cámara, sorry (sic)”, añadió Núñez.

Convencional Nicolás Nuñez pide votar a viva voz, por encontrase…EN LA DUCHA. Otros convencionales le piden que apague la cámara.



Sin comentarios. pic.twitter.com/hz6olGdiJx — Diego Riveaux Marcet (@Ribolt) May 3, 2022

Cabe destacar que la comisión está revisando nuevamente el informe para presentarlo al pleno de la Convención, por lo que deben votar más de 200 indicaciones. Esto se debe, a que el informe que presentaron la semana pasada fue rechazado en general.