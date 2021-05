[VIDEO] Rodrigo Sepúlveda se "agarró" en plena entrevista con Jaime Mañalich en Mega

Un polémico momento se vivió durante la mañana de este sábado en el noticiero ‘MegaNoticias Alerta’, donde el periodista Rodrigo Sepúlveda entrevistó al exministro de Salud, Jaime Mañalich.

Entre los temas de la conversación estaban el alza de casos de Covid-19, la "tercera ola" y la polémica implementación del "Pase de Movilidad".

Sobre esto último, el comunicador consultó: "Si a usted le hubieran preguntado, ¿Lo habría permitido en la Región Metropolitana?".

Ante eso, Mañalich respondió que "nosotros tenemos una situación de limitación de libertades muy dramática que hace que las medidas de cuarentena y confinamiento estricto en la práctica es bastante inútil".

«La gente no está dispuesta a obedecer. No está dispuesta por necesidad, por fatiga pandémica (…) En ese sentido, decir ‘cerremos toda la Región Metropolitana’ es engañarnos porque no va a tener toda la efectividad que tuvo cuando recién se iniciaron las restricciones", añadió.

Luego, Sepu abordó el plan Paso a Paso, donde el periodista señaló que: "Doctor Mañalich, Yo tengo una posición y no sé si la comparte. Hay gente que sale a la ciudad, tienen que ir a buscar la plata para comer a fin de mes (…) hay gente que ya no se puede quedar en la casa. Hay un problema que viene desde arriba, que es la lentitud, retraso".

"Si a usted lo mandan a cuarentena y no tiene qué comer, le da lo mismo y va a trabajar porque tiene necesidades. Si la política hoy nuestra como Estado hubiera sido entregar el dinero a las personas para quedarse con tranquilidad y obedecer y aceptar la cuarentena… ¿No hubiera sido todo más fácil?", preguntó.

"Yo creo que eso es una ilusión. Es cierto que la gente de los sectores más pobres y vulnerables tienen que salir a buscar el pan nuestro de cada día y es por eso que independiente de los montos es tan urgente que el Parlamento de Chile llegue a un acuerdo y traspase los 10 mil millones de dólares que ha comprometido el Gobierno y después se verá. Es fundamental que llegue esa ayuda", explicó el doctor.

"¿Por qué no se hizo cuando usted era ministro?… Si dice que es una ilusión», cuestionó el periodista, por lo que el ex titular del Minsal agregó: "Es una ilusión de que la gente se quede en su casa. En los países donde se ha hecho eso, la gente no se queda igual en su casa, sale porque necesita aire, porque vive en un departamento pequeño, etcétera".

"Puedo ser idealista en pensar en la obediencia…", replicó Sepúlveda, sin embargo, en ese momento Mañalich encendió la llama de la polémica.

"Yo no te diría que eres idealista, yo te diría que estás desinformado. En países como Francia no se puede hacer toque de queda, Checoslovaquia… lo vimos en Argentina con marchas en contra las restricciones. Después de meses la gente se aburre y sale a la calle y sale a carretear y no solo por necesidad. Hay que separar las aguas. En Chile hay mucha gente y la afectación del Covid-19 es mayor en sectores vulnerables, donde tiene que ir la ayuda…", lanzó.

Ante estas palabras, el rostro de Mega no se quedó callado y le aclaró: "Doctor, lo escuché muy bien. Que me diga desinformado, yo no le he faltado el respeto. Yo le puedo decir que comparar situaciones de Francia y Chile también es irreal".

Finalmente, después de que el exministro recuperara el contacto, ya que tuvo problemas con su señal de internet, Sepúlveda volvió a recalcar su molestia por el ninguneo.

"Yo le decía que cuando me trata de desinformado, no he hecho un juicio de valor por su trabajo. Le podría decir abiertamente que usted no tenía consciencia de la pobreza y hacinamiento que había en Chile. Le digo que la gente necesita dinero para quedarse en la casa. Esa es mi opinión y punto de vista", cerró.