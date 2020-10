[VIDEO] Profesor se hartó de la flojera de sus alumnos y renunció en plena clase virtual

"El problema es de ustedes, ¡pobre país! La gente va a confiar en ustedes sus problemas y no estudian”, señaló.

Las clases por Zoom o cualquier otro tipo de medio virtual se han convertido en toda una obligación debido a la pandemia por el COVID-19, donde los profesor es han tenido que acomodarse al uso de la tecnología para poder entregar sus conocimientos a sus alumnos. Sin embargo, muchos de los estudiantes han abusado de este tipo de enseñanza para dejar de lado sus estudios en casa.

Y fueron estos motivos los que gatillaron el día de furia de un profesor universitario oriundo de Perú, identificado como Juan Francisco Baldeón Ríos, quien estaba dando una clase vía Zoom y no aguantó más y se descargó contra sus alumnos, aburrido de que no estudien su materia perteneciente a Derecho.

En las imágenes, que difundió un grupo llamado “UNFV página oficial derecho y ciencia política oficial”, se puede ver al docente muy indignado mientras anuncia que está pensando en retirarse de la casa de estudios porque sus alumnos no le responden durante la clase.

La furia del profesor

“Desaliento, en verdad, ni ganas de enseñar y en este momento que ya no tengo ganas de enseñarles, ya me harté. Ya me harté, de veras. Y este sistema está para avanzar el próximo año y no quiero sentirme mal porque mañana o más tarde van a decir ‘este profesor no me enseñó nada’”, explicó el profesor en el video que se hizo viral.

Y agrega: “No es que no te enseñé nada, es que tú no leíste. Así que alumnos, voy a evaluar, para la próxima semana, presentar mi renuncia a la cátedra y estoy harto de todo esto”.

En el registro, se aprecia cómo ninguno de los presentes en la clase emite opinión al respecto, por lo que el docente continuó hablando.

“Nadie de ustedes estudia, estoy harto. El problema es de ustedes, pobre país, va a confiar la gente en ustedes sus problemas. Si no estudian, es problema de ustedes, no es del docente. Estoy viendo la próxima semana de renunciar y me largo con mi conciencia tranquila. Gracias, alumnos, hasta nunca”, cerró el profesor.



