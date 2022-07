[VIDEO] Periodista golpeó a un niño en pleno despacho en vivo

Un insólito momento se viralizó durante las últimas a través de redes sociales, luego que una periodista bofeteó a un niño mientras realizaba un despacho en vivo para la TV de Pakistán.

Según consigna ProPakistani, se trata de Maira Hashmi, periodista del canal Lahore Rang, quien se encontraba haciendo un reporte sobre las festividades del Eid-ul-Adha o Fiesta del Sacrifico, la mayor festividad de la religión musulmana.

Fue en ese instante que, repentinamente, la comunicadora cachetea a una persona que se encontraba a uno de sus costados, la cual posteriormente se conocería que se trató de un niño. El registro fue ampliamente repudiado a nivel global, donde condenaron el comportamiento de la reportera, más aún por haber golpeado a un niño sin motivo.

Ante las críticas, fue la misma Maira Hashmi quien salió a explicar lo ocurrido en Twitter, relatando que el niño estaba molestando a la familia que estaba con ella durante la entrevista, y que a pesar de haberle pedido en buenos términos que se fuera, no hubo caso.

“Este niño estaba molestando a una familia durante la entrevista, lo que molestó a la familia. Primero traté de decirle amablemente que su comportamiento no era bueno, pero recurrió a molestar aún más a la familia. Por lo tanto, decidí que el comportamiento del niño ya no debería ser tolerado”, argumentó aunque no cayó muy bien su explicación para las redes sociales.