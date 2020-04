[VIDEO] Nicolás Larraín "destrozó" al Superintendente de las AFP

El ex conductor de "CQC" usó sus redes sociales para referirse en duros términos en contra de Osvaldo Macías.

Una mañana de furia vivió el animador Nicolás Larraín en la emisión de su programa matinal "#LiberenaNicolás", el cual realiza en sus redes sociales todos los días.

El ex rostro de "Caiga Quién Caiga" estalló en cólera cuando leyó las declaraciones del Superintendente de las Aseguradoras de Fondos Previsionales, Osvaldo Macías, quien criticó la propuesta de AFP UNO para retirar un 5% del dinero para enfrentar la crisis por el Covid-19, señalando que "es una mala idea y tenemos reparos fuertes al rol que está jugando esta AFP".

Las palabras no cayeron bien en Larraín, quien no escatimó palabras para "destruir" a Macías: " Si quieres descalificar la idea de la AFP UNO no digas que es una mala idea", inició el animador.

Además, calificó al Superintendente de las AFP como un soberbio: "¿Y quién chucha eres tú, hueón para decir qué es una mala idea? ¿Quién te crees Macías? ¿Quién te puso ahí superintendente? ¿Quién te dió el poder de ser el más capo, hueón?"

"No me interesa hueón quién eres tú ni nadie, ni quién te puso ahí. Los que te pusieron no tienen los atributos. Yo no te elegí para que te autoricen a decir lo que es mala idea", agregó el animador muy exaltado.

Mientras su madre intentaba calmarlo, Nicolás volvió a arremeter con más dureza, señalando que "te vas a la mierda, Macias. Tú y tú soberbia"

Revisa el video completo acá: