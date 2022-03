[VIDEO] Naya Fácil hizo el ridículo al analizar la invasión de Rusia a Ucrania en redes sociales

“No entiendo por qué la gente se preocupa tanto, estamos al otro extremo, relájense”, lanzó la "influencer".

La guerra entre Ucrania y Rusia se ha convertido en un tema obligatorio en las conversaciones cotidianas que realizamos como personas. Sin embargo, nunca falta la persona que habla una estupidez acerca de este delicado momento que están atravesando en Europa del Este.

Así lo demostró la trabajadora sexual e influencer Naya Fácil, quien nuevamente demostró su ignorancia al realizar un particular análisis de la preocupación que existe entre los chilenos por la guerra.

“No entiendo por qué la gente se preocupa tanto de esa cuestión de Ucrania, nosotros estamos al otro extremo, relájense, que me importa”, comenzó diciendo.

“Yo estoy acá en Chile, mientras la huea no llegue a Chile, relájense o ¿escuchan algún ruido?”, agregó la instagramer.

“Yo me he sacrificado en todo, ni Chile ni el Gobierno me ha dado ninguna cuestión, mi economía no ha afectado nada”, cerró.