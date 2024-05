VIDEO: Mujer indignada lanza "completazo" a cliente por tratar mal a garzones

En redes sociales se volvió viral el registro de una mujer que lanzó un completazo a un cliente que "trató mal" a unos garzones. En concreto el hecho ocurrió en el local Cevasco en Viña del Mar y en el registro se vio como una clienta cansada de escuchar a otro comensal, se paró de su mesa y le lanzó la mitad de su completo XL.

Para La Cuarta, la protagonista de esta acción relató los motivos que la impulsaron a realizar esta acción. “Él le decía al garzón todo el rato que atendían mal, y que eran lentos. Se quejó todo el rato hablaba solo, y gritaba que el local no era el mercado pa’ que gritaran” partió diciendo la mujer quien aseguró que perdió la paciencia cuando el hombre se dirigió de mala manera hacia ella.

¿Por qué la mujer reaccionó así?

“Uy, qué paja” contó que dijo la mujer en un minuto, a lo que el hombre le respondió de forma prepotente. “Él me preguntó: ‘¿qué?’, súper prepotente; y le dije tipo: “has estado todo el rato hueveando y tratando mal al garzón; si querí ir a un lugar piola anda a comer al Portofino o a San Martín’” contó. “Empezó a insultarme que yo era guatona, que seguro yo era muy rica y bla bla bla” dijo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Y ahí cuando ya empezó a insultarme a mí, me enoje y le tiré el completo, porque se le dijo de hartas formas que se quedara piola y dejara de huevear, y seguía” mencionó. Sin embargo, tras ver al sujeto manchado por su actuar se asustó. “Es que en el momento no lo pensé. Y después igual él me amenazó, que su hermana me iba a pegar, que yo no sabía con quién me había metido, que yo no sabía ‘quién era mi hermana’, que no sabía con quién me había metido” declaró para el citado medio.

Por otro lado, sobre posibles represalias agregó que. “Ahora no sé, igual pienso que si hace algo, qué lata… pero no creo; es que él tampoco pensó que alguien iba a grabar o algo así. No creo que ahora que se sabe más haga algo”. Finalmente agradeció el trato de los garzones del local y aseguró que “en el momento yo me fui igual quede nerviosa. Y después me contactó la página y me regalaron una ida a comer para dos personas, o sea, yo y otra más”.

Quizás te pueda interesar: "Audios y fotos: los registros que complican a profesor que acosaba a alumna de 14 años"