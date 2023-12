A través de redes sociales se volvió viral un registro de un negocio en Valdivia, en donde se vió como una vendedora reaccionó ante el acoso de un abusador que intentó tocarla por detrás. En el video se apreció como la mujer le propinó un charchazo al sujeto, luego una pata y lo dejó encerrado en el local para ir en busca de ayuda. “¡¿Qué te creí?!”, le dijo molesta la comerciante que sacó aplausos en “X”.



Cabe mencionar que, la mujer de 24 años fue quien viralizó el momento y señaló que se lo borraron varias veces de redes, sin embargo mencionó en la misma red social que “subí el video en varias ocasiones, en el cual le pegan, pero me lo borran. Quédense tranquilos porque se fue con una gran sacá de chucha. No se las llevó pelá”. El registro tiene más de 10 mil likes.



Video muestra a vendedora golpeando a abusador sexual



La mujer relató a través de sus redes que el hombre esperó a que estuviera sola para ingresar al negocio. “Segundos antes había entrado mi mamá. Cuando ella se fue entró este tipo, el cual miró si se había ido mi mamá y miró a ver si estaba acompañada en el negocio (...) Al ver que estaba sola preguntó por helados, le indiqué en dónde estaban y se gana atrás mío”, relató.



“Sentí un primer roce y no le tomé importancia (sí me ‘perseguí’ por mi celular). Había preguntado por hamburguesas veganas y ahí me puntea cuando me agaché” agregó. En ese minuto es cuando se vio en el registro la paliza que la mujer le propinó a este abusador.



Tras dejarlo encerrado en el local, un grupo de sujetos llegó hasta el lugar para seguir golpeándolo, registro que también quedó grabado por las cámaras de seguridad del local. Una usuaria de “X” lo compartió y escribió: “como yo pedí… la 2da parte de lo sucedido!! Me avisaron y fui a verlo, fue algo suave lamentablemente”.



“Gracias! Necesitaba ver eso, a ver si le van a dar ganas volver a abusar sexualmente de más mujeres”; “Es peligroso lo que hicieron ...pero sintió miedo estoy segura es un peligro suelto y todo Valdivia debería humillarlo”; “Estaba esperando esa parte, gracias por compartir!!”; “Merecido lo tiene”, fueron algunos de los comentarios que se dejaron ver.