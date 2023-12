En el programa “Contigo en la Mañana” de CHV una mujer denunció la brutal agresión que sufrió su hijo de 14 años en La Cisterna, luego de que le pidiera a un vecino que le pasara una pelota que había caído en su jardín. El video del violento momento quedó grabado por las cámaras de seguridad del sector y familiares aseguraron que el responsable es un mayor de edad funcionario de Gendarmería.



El adolescente agredido quedó con hematomas en diferentes partes de su cuerpo. “No entendemos la reacción, Martín siempre ha jugado con sus hijos (del agresor). Para todos nosotros fue muy impactante que él lo golpeara” dijo la madre del emnor agregando que “mi hijo me dijo que fue un combo, pero aquí se ve que fueron diez”.



Video muestra a vecino golpeando a niño que le pidió pelota



La mujer relató. “Primero, los golpes fueron con una botella. Luego, los golpes fueron de puño y lo tira al suelo. Desde ese momento, para mí es algo que no tiene explicación. Mi hijo tiene 14 años, puede ser alto, pero nada lo justifica. No tengo toda la información, pero se dio a conocer que trabajaba en Santiago 1 como personal a contrata”, declaró para el matinal de Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez.



Así mismo la mujer dio a entender que no era la primera vez que este vecino tenía problemas. “Vino Paz Ciudadana y había muchos reclamos de otros vecinos. Entonces no es una persona cuerda, y ahí me empecé a enterar de cosas”, mencionó.



Por otro lado, la madre del adolescente explicó que al parecer el sujeto se habría molestado con su hijo por una frase que lanzó el menor. “Mi hijo se acerca al hijo de él a pedir la pelota, en eso se acerca a la puerta y él (acusado) le dice ‘así que le andas diciendo a mi hijo que yo lo ando paqueando’ y ahí fue el primer combo”, expuso.



Ante esto el conductor del programa de la mañana leyó un comunicado que entregó Gendarmería sobre el caso. “Dicen que ellos no tienen la denuncia, pero que van a investigar, están levantando información. ‘Independiente de esto, rechazamos tajantemente lo ocurrido y, de comprobarse que se trata de un funcionario de la institución, se adoptarán las medidas administrativas que correspondan’”, reveló.