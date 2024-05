Video muestra a sujeto agrediendo a guardia de CESFAM: agresor hizo sus descargos

A través de redes sociales se hizo viral el video de un violento episodio en un CESFAM de Paine, en donde un paciente herido en aparente estado de ebriedad agredió a un doctor, enfermera y guardia de seguridad. Cabe mencionar que lo más llamativo del registro, es que con una agilidad extraordinaria el guardia logró esquivar todos los combos.

La situación ocurrió el sábado 11 de mayo y generó muchos comentarios de odio en redes sociales. Por su parte José Vásquez salió a defenderse y pidió que no lo trataran como un delincuente. Así mismo algunos de sus familiares salieron a respaldarlo y comentaron que uno de los paramédicos había llegado con mucha prepotencia al box en el que se encontraba el joven con varios miembros de su familia.

¿Qué dijo el protagonista de este video?

“Me pintan como un delincuente, yo no tengo antecedentes por nada” declaró Vásquez. Sin embargo, aclaró que si estaba bajos los efectos del alcohol cuando reaccionó de esa manera agresiva. “Yo no soy persona agresiva, no estoy acostumbrado a tomar. Yo creo que por eso me hizo mal el trago” dijo para 24 Horas junto con el testimonio de algunos de sus familiares.

“Lo muestran como un delincuente que claramente no lo es, es una persona que está bajo los efectos del alcohol. Cometió un error, salió violento después de lo que vivió en ese box, se ve como le tira combos a todos y no le da a ninguno” lanzó Sonia Araneda, tía del joven, además la madre del agresor también añadió que uno de los trabajadores fue "prepotente".

Finalmente la madre de Vásquez reveló un antecedente desconocido. “El paramédico calvo llegó con prepotencia y altanero. No hablando con buenas palabras ni cómo corresponde, sino que agrediendo a mi hijo e insultándolo. Le dio un manotazo, lo tomó de la silla y lo botó. Se tiraron todos a pegarle, combos y patadas” señaló.

